Ценова война на Tesla в Китай, колите им с 50% по-евтини от тези в САЩ и Европа

Tesla Inc. започна ценова война в Китай, която е на път да промени облика на най-големия автомобилен пазар в света, тъй като големите отстъпки заплашват да извадят от бизнеса някои автомобилни производители.

През октомври производителят на електромобили на Илон Мъск - основен играч в хиперконкурентния Китай - намали цените на моделите, произвеждани в огромния му завод в покрайнините на Шанхай. Въпросите се изостриха през януари с още едно намаление, в резултат на което автомобилите на Tesla, произведени на място, бяха с до 14% по-евтини от миналата година, а в някои случаи - с почти 50% по-евтини, отколкото в САЩ и Европа.

Тези действия оставиха на конкурентите им малко възможности, освен да последват примера им. Сред тях бяха местни производители на електромобили като Xpeng Inc. и Nio Inc., както и водещи международни марки като Volkswagen AG и Mercedes-Benz Group AG, които предложиха отстъпки до 70 000 юана (10 000 долара). Началната цена на електрическия SUV Mach-E на Ford Motor Co. е 209 900 юана, което е с около една трета по-евтино, отколкото в САЩ.

"Tesla създаде хаос за останалата част от пазара", каза Йохен Зиберт, управляващ директор на JSC Automotive, консултантска компания с офиси в Шанхай и Щутгарт.



Поне още 30 автомобилни производители са намалили цените, според изчисления на Bloomberg News и местни медии.

Китайската асоциация на автомобилните производители призова за прекратяване на ценовата война в сряда, като заяви, че тя не е дългосрочно решение на проблема със забавянето на продажбите и натрупването на запаси. Индустрията трябва да се "върне към нормална работа", за да се гарантира здравословното ѝ развитие, заяви органът.

Китайските държавни медии също се намесиха, като през изминалата седмица коментираха, че не е редно регионалните правителства да предлагат субсидии за автомобили, произведени на местно ниво. В един от примерите провинция Хубей и подкрепяният от държавата автомобилен производител Dongfeng Motor Group Co. понижиха цените на моделите Citroen C6 с цели 90 000 юана - или почти 40%.

Намаленията идват на фона на труден период за автомобилния сектор в Китай. Потребителските разходи бяха силно намалени от дългогодишните ограничения заради Covid в страната, а продажбите бяха засегнати и от премахването на държавните субсидии за закупуване на електрически превозни средства в края на миналата година. Прекъсванията във веригата на доставки също навредиха на автомобилната индустрия в световен мащаб.

Дори и при тези предизвикателства и по-бавната икономика продажбите на дребно на нови енергийни превозни средства - включително напълно електрически и хибридни превозни средства, включени в електрическата мрежа - почти се удвоиха и достигнаха 5,67 милиона в Китай през миналата година. На местния гигант BYD Co. се падат около 30% от тях. През ноември Tesla достави рекордните над 100 000 електрически автомобила на месец от Шанхай.

