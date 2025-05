Украйна иска 30-дневно примирие още от 12 май

Украинският президент Володимир Зеленски и гостуващите в Киев лидери на Великобритания, Франция, Германия и Полша проведоха телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп и обсъдиха усилията си за мир, съобщи украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Ройтерс.

Following the Coalition of the Willing meeting in Kyiv, all five leaders @ZelenskyyUa @EmmanuelMacron @bundeskanzler @donaldtusk @Keir_Starmer had a fruitful call with @POTUS focused on peace efforts.

Ukraine and all allies are ready for a full unconditional ceasefire on land,… pic.twitter.com/MEfbtjtE4m