Земетресение от 5,7 по Рихтер разлюля Гърция

Силно земетресение разтърси централната част на Гърция днес, но засега няма съобщения за пострадали или сериозни разрушения, предаде Ройтерс.

Според Германския изследователски център по геонауки /GFZ/ магнитудът на труса е бил 5,7.

Атинския институт по геодинамика съобщи, че епицентърът на земетресението е бил на 16 км южно от град Еласона в централната част на Гърция, на дълбочина 8,5 км.

Силно земетресение бе регистрирано в същия район и миналата седмица, което нанесе щети на стотици сгради и накара много хора да напуснат домовете си и да потърсят временен подслон в палатки, осигурени от властите.

2021-03-12 M5.6 #Greece #earthquake detected by my #Stornoway #Scotland #seismometers

Signal: weak, but visible on the main unit

Dist.: 2866.9km

Travel Time: 5m 31.0s

Depth: 10.0km#Python @obspy @matplotlib infographic with @raspishake data #CitizenScience pic.twitter.com/qpg8ICFqcC