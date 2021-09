Мицотакис не подкрепя българското вето за членството на РСМ в ЕС

Гърция реши, че няма да подкрепи българското вето за членството на РСМ в ЕС, обяви премиерът Кириакос Мицотакис в интервю за The New York Times в рамките на Атинския демократичен форум.По думите на Мицотакис пречките, които София създава пред европейската перспектива на Скопие, са "ненужно усложнение". Преди България да наложи вето, Атина блокираше пътя на Скопие към европейското семейство в продължение на 27 години, предаде Bulgaria ON AIR Спорът между двете страни беше решен с подписването на Преспанския договор. Това се случи с активното посредничество на България.