Кола се вряза в карнавал в Белгия. Поне четирима са убити

Поне четирима души са загубили живота си след като автомобил се вряза в хора по време на карнавал в Белгия. Според данни на полицията има и над 20 ранени като сериозно са пострадали 12 души. Все още органите на реда не са обявили дали трагедията е следствие на атентат.

‘At least four dead’ as car crashes into carnival in Belgium https://t.co/wmvaRD5cNq