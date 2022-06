Украйна тръгва по пътя към ЕС от "ниско ниво", но скоростта, с която ще изпълни условията за членство, ще определи времето за присъединяване, всичко е в нейните ръце, заяви ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Днес Европейската комисия препоръча на Европейския съвет да предостави на Украйна и Молдова статут на страни-кандидатки за членство в ЕС, като постави редица условия. Грузия все още не получава препоръка за такъв статут и Тбилиси трябва да изпълни някои предварителни условия, след което ЕС отново ще оцени готовността на страната.

"Бързината на присъединяването зависи от страната-кандидатка и от изпълнението на условията... Да, Украйна тръгва от ниско ниво, но всичко е в нейните ръце", заяви ръководителят на Европейската комисия.

Фон дер Лайен заяви, че украинците са готови да умрат, за да задълбочат връзките си с Европейския съюз.

"Всички знаем, че украинците са готови да умрат за европейската перспектива. Искаме те да живеят с нас за европейската мечта", каза Фон дер Лайен пред репортери, докато обявяваше препоръката на комисията Киев да получи статут на кандидат за членство.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски приветства подкрепата на ЕС като "историческа стъпка по пътя към присъединяване към блока“.

"Това е първата стъпка по пътя към членството в ЕС, която със сигурност ще доближи нашата победа", написа Зеленски в социалните мрежи и добави, че е "благодарен" на ръководителя на ЕС Урсула фон дер Лайен и "на всеки член на ЕК за историческото решение".

I commend the positive @EU_Commission Conclusion on 🇺🇦’s candidate status. It’s the 1st step on the EU membership path that’ll certainly bring our Victory closer. Grateful to @vonderleyen & each EC member for a historic decision. I expect the positive result from #EUCO next week.