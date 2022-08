Зеленски осъдил "руския ядрен тероризъм" в разговор с Макрон

Украинският президент Володимир Зеленски заяви във вторник, че по време на разговора си с френския президент Еманюел Макрон е обсъдил "руския ядрен тероризъм" в украинската атомна електроцентрала "Запорожие", предаде "Ройтерс".

Continued dialogue with 🇫🇷 President @EmmanuelMacron. Informed about the situation at the front, Russia's nuclear terrorism at the ZNPP. Thanked for 🇫🇷's tangible defense aid. Discussed macro-financial aid to 🇺🇦 & food security challenges. We must increase sanctions on Russia.