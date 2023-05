Екоактивисти боядисаха водата на фонтана "Ди Треви" в Рим

Водата във фонтана "Ди Треви" почерня, след като екоактивисти пуснаха "растителен въглен" в една от най-големите забележителности на Рим.

Протестиращи от Ultima Generazione (Последно поколение), стоящи във водата, разпънаха банери срещу изкопаемите горива. Уебсайтът на групата казва, че води кампания срещу "правителствените субсидии за изкопаеми горива".

Кметът на Рим Роберто Гуалтиери казва, че градът ще трябва да "изхвърли 300 000 литра вода", за да почисти туристическата атракция, тъй като използва рециркулираща вода.

#BREAKING: Climate activists have poured black dye into the historic Trevi Fountain, in Rome.

These acts of vandalism can potentially damage the white stone, and have been roundly condemned throughout Italy.

Will there be prosecution by the government?

