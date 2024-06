Потоп в Германия, евакуират хора заради наводнения

Порои предизвикаха мащабни наводнения в Южна Германия. 1300 домакинства в градчето Мекенбойрен, провинция Баден-Вюртемберг, бяха посъветвани незабавно да се евакуират заради още очаквани проливни дъждове, съобщава NOVA.



Според синоптици само за ден над района са паднали 100 литра дъжд на квадратен метър. Съобщава се за наводнени пътища. В градче близо до Аугсбург водата е заляла жп прелез.

Нивото на водата по южния бряг на река Дунав се е повишило заради пороите, посочват местните власти. На много места в страната е издадено предупреждение за очаквани гръмотевични бури и порои, които могат да предизвикат наводнения.

Germany after heavy rains Flood warnings in parts of Germany

