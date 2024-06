Ужасяващи наводнения в Австрия

Всички граждани да останат по домовете си поради пряка опасност за живота им – за това призоваха властите в австрийският град Дойчфайстриц, където живеят около 4000 жители. Причината – буря с проливен дъжд.

В допълнение към настоящото наводнение се очаква още един опасен фронт с валежи до 100 литра на квадратен метър, съобщиха и местните власти в австрийския град Грац.

До центъра на града може да се стигне само с лодка, пише изданието „Клайне цайтунг“. Говорител на общността обяснява пред вестника, че някои шофьори са останали блокирани в превозните си средства, защото не е можело да бъдат спасени.

Снимки в социалните мрежи показват, как водата е блъскала автомобилите в стените на къщите.

Метеорологът на ORF Мануел Оберхубер сподели видеоклипове в платформата "Екс", които също показват тежките наводнения в град Дойчфайстриц.

Във видеоклиповете се виждат хора, които седят по таваните на колите си, за да се спасят от удавяне.

Пункт за спешен контакт е създаден от Червения кръст в Австрия. Там се раздават основни консумативи, за да посрещнат хората основните си нужди по време на бедствието, пише bTV.

Extreme hailstorm in my village and flood catastrophe in my brothers village yesterday.#Austria #styria pic.twitter.com/137A4GfLuR