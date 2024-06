Френският президент: Може да се стигне до гражданска война

Победа на крайната десница или крайната левица на предстоящите предсрочни избори във Франция може да предизвика “гражданска война”. Това заяви френският президент Еманюел Макрон. Изборите са на 30 юни.

Макрон допълни, че крайнолявата партия "Непобедима Франция", както и крайнодясното Национално обединение Марин льо Пен, прилагат политики, които "насърчават разделенията и напрежението между общностите", предаде politico.eu.

„Отговорът на десните на нестабилността е разделение на хората според религията или произхода и следователно тласкане на хората към гражданска война“, каза Макрон пред подкаста Generation Do It Yourself, пише в-к “Труд”.

Според френския президент крайната левица, водена от лидера Жан-Люк Меланшон, насърчава форма на разделение за целите на предизборните кампании, „което също насърчава гражданска война, защото свежда хората до тяхната религиозна или етническа група“.

По този начин той се позова на обвиненията, че Непокорна Франция се позиционира, за да привлече мюсюлмански избиратели чрез критичното си отношение към войната на Израел в Газа.

До предсрочните избори във Франция се стигна след като коалицията на Макрон претърпя поражение от Националното събрание на европейските избори.

Французите сега се готвят да гласуват на парламентарни избори, които могат да доведат до рекорден брой крайнодесни депутати в парламента. В предишните дни съюзниците на френския президент предупредиха за рисковете, пред които е изправена Франция, ако избирателите се насочат към крайно дясно или ляво.

"Политико" добавя, че днес Макрон е отишъл крачка напред, предупреждавайки, че "екстремистите" засилват "конфликтите и гражданската война".

