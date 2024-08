Лепнати за асфалта: Екоактивисти блокираха четири германски летища

Германското летище Кьолн/Бон обяви в четвъртък сутринта, че временно преустановява дейността си след "неоторизирано проникване". От полицията съобщиха, че е изрязана дупка в оградата по периметъра.

Летището е един от най-натоварените пътнически центрове в Германия. По-късно в четвъртък Нюрнберг също потвърди, че спира операциите поради протест.

Климатичните активисти от Letzte Generation или "Последното поколение" се бяха заканили да проведат демонстрации на няколко германски летища тази седмица.

Те споделиха кадри как блокират пистата в Кьолн, както и в Щутгарт. Групата също така твърди, че блокира движението в Берлин.

"Залогът в момента е милиарди човешки животи. Климатичният колапс вече е реалност за много хора", пишат активистите в сайта на социалните медии X. "Все още имаме привилегията да можем да направим нещо по въпроса тук. Моля, присъединете се към OIL KILLS!"

"Последното поколение" е група, създадена през 2021 г. — името е намигване към активистите, които смятат себе си за последното поколение, преди Земята да достигне повратната точка и да се срине при климатичен срив.

В Германия техните протести се съсредоточиха главно върху блокиране на пътища и писти в опит да повлияят на транспортната политика. Те също така искат Германия да подпише международно споразумение за спиране на използването на изкопаеми горива до 2030 г.

Police were called on site at the #Berlin Airport and were able to remove the two protesters, who had entered the airfield by cutting through a fence, and flight operations were unaffected, said a police spokesperson.

