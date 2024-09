България е сред най-добрите държави за начало на нов бизнес в Европа

България е сред най-добрите държави в Европа за започване на нов бизнес. Тя е предпочитан център заради ниските административни разходи, квалифицираната работна ръка, прекрасното си географско положение, съобщава „Евронюз“.

Създаването на малко или средно предприятие в Европа /МСП/ не е толкова трудно, колкото повечето хора си мислят. Въпреки че в някои страни на континента има по-строги разпоредби, които могат да затруднят гражданите на страни извън ЕС, други са много отворени и приветстват както местни, така и чуждестранни инвеститори и бизнесмени.

След пандемията от Ковид-19 и последиците от енергийната криза Европа прави повече за подкрепа на МСП. Понастоящем тя разполага с редица схеми за финансиране и подкрепа на малки и средни предприятия, като например Програмата за единния пазар, Механизма за свързване на Европа (МСЕ) и „Хоризонт Европа“. ЕС разполага и с редица инструменти за знания, като например бизнес портала „Вашата Европа“, мрежата „Enterprise Europe“ и „Еразъм за млади предприемачи“.

В ЕС ще има 24,4 милиона МСП през 2023 г.

По данни на Statista през 2023 г. в Европейския съюз ще има около 24,4 млн. малки и средни предприятия (МСП), в които ще работят близо 85 млн. души. Те съставляват около 99,8% от всички действащи предприятия на континента и са гръбнакът на по-малките региони и градове.

За да преценим колко лесно е да се извършва стопанска дейност във всяка страна, означава да се вземат предвид няколко ключови фактора. Индексът на Световната банка „Лесно правене на бизнес“ ги класифицира в 10 параметъра. Те включват:

- Започване на бизнес

- Получаване на разрешителни за строеж

- Снабдяване на електричество

- Регистриране на собственост

- Получаване на кредит

- Защита на миноритарните инвеститори

- Плащане на данъци

- Трансгранична търговия

- Принудително изпълнение на договори

- Решаване на проблеми, свързани с несъстоятелност

Въпреки че не всяка страна е най-добра във всяка от изброените по-горе категории, ето някои от най-достъпните страни в Европа за започване на бизнес:

Ирландия

Република Ирландия е един от най-популярните избори за започване на бизнес в Европа, тъй като е икономика с високи доходи и силно развита в цифрово отношение. По данни на 1Office използването на смартфони е достигнало 90%, а достъпът до интернет в домакинствата - 92%, което създава добра основа за бизнес с технологични и цифрови продукти. Enterprise Ireland инвестира в около 200 стартиращи предприятия всяка година, което означава, че страната изпраща много силно и приветливо послание към предприемачите по света.

Според доклада на Световната банка Doing Business in the European Union 2020: Ирландия, няколко ирландски града заемат високи позиции по много от горепосочените параметри. В Корк предприятията могат много бързо да приложат договори и да получат безпроблемно електричество. Дъблин също се представя добре. Уотърфорд е най-ефективен при издаването на разрешителни за строеж, докато Голуей е най-добър при регистрирането на собственост, както и при започването на бизнес.

Членството на Ирландия в Европейския съюз, ОИСР и еврозоната, както и използването на еврото и английски език са много привлекателни фактори за европейските предприемачи. Това се дължи на по-голямата лекота на бизнеса, по-големия пазар в целия ЕС и спестяването на разходи, тъй като не се налага да се плащат такси за обмяна на валута или преводи.

Предприемачите от Обединеното кралство, Исландия, Норвегия, Швейцария и ЕС не се нуждаят от разрешителни или визи, за да открият предприятие в Ирландия. Страната също така улеснява дистанционното създаване и регистриране на дружества за граждани на държави извън ЕС. Освен това страната има една от най-ниските ставки на корпоративния данък в света - 12,5 %, и договор за избягване на двойното данъчно облагане с около 72 държави до момента.

България

България е изключително предпочитан център за нов бизнес в Източна Европа поради сравнително лесното справяне с бюрокрацията при създаването на фирма, което отнема само няколко седмици. Административните разходи също са много ниски в сравнение с по-голямата част от Европа, а корпоративният данък е само 10%.

Чуждестранните компании нямат законови ограничения за закупуване на земя в страната и трябва да плащат само оперативни разходи след регистрацията. Предприемачите от ЕС могат да се възползват и от евтина работна ръка, висококвалифицирана и многоезична работна ръка и сравнително ниски разходи за живот, като същевременно имат достъп до единния европейски пазар, тъй като България е част от ЕС.

Геополитическото разположение на България в Югоизточна Европа осигурява удобен достъп до други утвърдени пазари като Гърция и Турция, като същевременно открива възможности за развитие в Сърбия и Северна Македония.

България също така позволява дистанционна регистрация на дружества. Въпреки това корупцията все още остава проблем в страната, който трябва да се вземе предвид, докато се обмисля какъв тип бизнес да се създаде и в коя част на държавата да бъде базиран.

Нидерландия

По данни на Световния икономически форум Нидерландия е петата по големина икономика в Европейския съюз с брутен вътрешен продукт от около 990,6 млрд. долара (918,7 млрд. евро), което представлява около 5,96% от икономиката на ЕС.

Разположена на отлична позиция в Западна Европа, Нидерландия има изключително космополитна, високообразована и квалифицирана работна сила. Нидерландското правителство предоставя множество схеми за подкрепа на бизнеса и данъчни облекчения за нови предприятия. Въпреки че ставката на корпоративния данък е малко по-висока от някои други европейски варианти и възлиза на 25,8 %, редица собственици на бизнес биха казали, че цената си заслужава заради местоположението и достъпа до пазара.

Стимулите включват надбавка за предприемачи, както и 30-процентно решение. То позволява на работодателите да изплащат 30% от заплатите на чуждестранните таланти, без да удържат данък. Освен това правителството подкрепя научноизследователската и развойната дейност, както и иновациите, като възстановява различни разходи на дружествата, които провеждат научни изследвания или разработват нови иновативни продукти, наред с други.

Нидерландия е особено предпочитана от предприемачи с технологично напреднали компании, като например в областта на роботиката и изкуствения интелект, както и в търговията на дребно.

Швеция

С инфраструктурата и технологиите си от световна класа Швеция е класирана на второ място в Индекса за готовност за работа с мрежи 2020. Този индекс измерва доколко една страна е готова за цифрови технологии и доколко хората, предприятията и правителството на страната са готови да използват пълноценно наличните технологии.

По този начин Швеция е още един център за стартиращи бизнеси на технологичните предприемачи в целия свят, с много голям брой ранни внедрители на нови технологии. Сред известните шведски компании са Ericsson, Astra Zeneca, Volvo и Sandvik, както и Klarna и Spotify.

Тъй като Швеция е и най-голямата скандинавска икономика, тя има и процъфтяващ строителен сектор с отличен обхват в цяла Северна Европа, който привлича строителни предприемачи и допринася за отличната инфраструктура. Стабилното правителство и ниските нива на корупция също допринасят за очарованието на страната.

Великобритания

По данни на Британската бизнес банка всяка година в Обединеното кралство се създават около 360 000 нови предприятия. Създаването на дружество също е сравнително бързо, лесно и евтино, като заявленията по пощата се обработват в рамките на осем до десет дни, а онлайн заявленията - в рамките на 24 часа.

С една от най-разнообразните икономики и работна сила в Европа Великобритания също така разполага с мерки за подпомагане на предприятията през първите няколко години от съществуването им, когато рентабилността е ниска. Освен това в края на живота на предприятието се предоставят данъчни облекчения по отношение на приходите от продажба на активи.

Освен това Великобритания има силна данъчна и правна система с ефективни процеси и ставка на корпоративния данък от 25% за всички дружества с ограничена отговорност. Работната сила е висококвалифицирана и адаптивна.

Предприемачите могат да се възползват и от редица възможности за групово финансиране, рисков капитал и "ангелски" инвестиции, както и от правителствени безвъзмездни средства, финансиране и консултации чрез различни правителствени служби. | БГНЕС

