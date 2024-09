Борел призова Грузия да отмени анти ЛГБТ закона

Ръководителят на дипломацията на ЕС Жозеп Борел призова грузинските власти да отменят закона относно забраната на ЛГБТ пропагандата и смяната на пола, който според него „е още повече отклонява страната от пътя към ЕС“.

„Грузинският парламент прие закони за „семейните ценности и защитата на непълнолетните“, които ще подкопаят основните права на хората и ще увеличат дискриминацията и стигматизацията. Призовавам Грузия да отмени този закон, който допълнително отклонява страната от нейния път към ЕС“, написа Борел в социалната мрежа Х.

The Georgian Parliament adopted laws on ‘family values and protection of minors’ which will undermine the fundamental rights of the people and increase discrimination & stigmatisation.

I call on Georgia to withdraw this legislation, further derailing the country from its EU path.