Новото нормално: Позволиха на ученик да се идентифицира като вълк

Ученик получи разрешение да се идентифицира като вълк. Случаят е първи по рода си в Шотландия. Младежът страдал от "полова дисфория", състояние, при което човекът чувства липса на синхрон между половата идентичност и външния вид.

Официалните документи на момчето потвърждават идентификацията му, а учителите го подкрепят, съобщава Daily Mail.

Съветът на училището заяви, че ученикът принадлежи към група, наречена "космати" и се идентифицира с "животински персонаж".

Според експерт въпросният ученик трябвало да се оттърси от това си състояние, защото нямало такова нещо като полова дисфория.

По думите му в тази връзка трябвало редица ученици да се идентифицират като лисици, дракони, птици, змии и други животни.

"Не е изненадващо, че виждаме това в епоха, когато много хора искат да се идентифицират като нещо различно от това, което са. Сега имаме съвет, който изглежда приема на чиста монета, че детето се идентифицира като вълк, вместо да му се каже, че трябва да се стегне и да се вземе в ръце, и да подходи с разум", заяви клиничният невропсихолог д-р Томи Маккей.

Местните власти подчертаха, че следват указанията на шотландското правителство за GIRFEC (Getting It Right for Every Child) - ангажимент, който предоставя на всички деца, млади хора и техните семейства подкрепа в точно време.

Програмата гарантира, че гласовете на децата ще бъдат чути и помага на младежите да „преодоляват неравенствата“.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase