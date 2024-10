В първите си дни като шеф на НАТО Рюте посети Киев

Новият ръководител на НАТО Марк Рюте посети Киев, като по този начин демонстрира подкрепата си за Украйна в първото си пътуване на тази длъжност, предаде АФП.

Киев разчита на милиарди долари западна военна помощ в борбата с руската инвазия, а генералният секретар на НАТО е силен глас, който подкрепя Украйна на световната сцена.

Бившият нидерландски министър-председател пое тази роля на 1 октомври в ключов момент, когато Русия напредва на бойното поле, Китай разгръща нарастващата си мощ и само няколко седмици преди американските граждани да изберат нов лидер.

Като убеден поддръжник на Украйна, който посети страната няколко пъти след нахлуването на Русия, Рюте обеща, че НАТО ще продължи да оказва подкрепа под негово ръководство.

"Путин трябва да разбере, че ние няма да се предадем, че искаме Украйна да победи в крайна сметка", каза той при поемането на ролята.

Той също така заяви, че иска да "засили подкрепата ни за Украйна и да я приближи още повече към НАТО".

Украинският президент Володимир Зеленски приветства назначаването на Рюте.

"Курсът на Украйна към членство в НАТО е необратим и ние оставаме ангажирани с тази цел", заяви той на 1 октомври.

Правителството на Рюте в Нидерландия беше един от най-важните европейски поддръжници на Киев, основна движеща сила, която настояваше за доставката на модерни изтребители F-16 в Киев.

Рюте беше министър-председател и когато полет MH17 на Малайзийските авиолинии беше свален над Украйна през 2014 г., при което загинаха 298 души, повечето от които холандци.

