Медведев каза заплашил ли е наистина Тръмп с "удар по Москва"

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп в диалог с руския лидер Владимир Путин със сигурност не е заплашвал с „удари по Москва“, написа в социалната мрежа Х заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев. Той отбеляза, че в действителност Тръмп е „коприна“ в преговорите.

„Тръмп наистина ли е обещал да „удари проклетата Москва”? Накратко, отношенията ни са доста топли“, пише още Медведев.

Trump got carried away. Did he really talk about «hitting fricking Moscow»? Of course not. He's generally smooth as silk in negotiations. And there’s only one answer to such words: your fricking Washington will get hit too. In general, our relationship with him is quite warm😂