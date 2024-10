Урсула увери Западните Балкани в напредъка на разширяването на блока

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен започна обиколка в страните от Западните Балкани, като ги увери, че разширяването на търговския блок остава един от нейните приоритети, пише AP.

Страните от Западните Балкани - Албания, Босна, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия - се намират на различни етапи от кандидатстването си за членство в ЕС. Страните са разочаровани от бавния темп на процеса, но нахлуването на Русия в Украйна през февруари 2022 г. подтикна европейските лидери да настояват шестте страни да се присъединят към блока.

Фон дер Лайен започна регионалната си обиколка с посещение в Тирана, която миналата седмица официално започна първите преговори за присъединяване, за да премине от статут на кандидатка към членство в ЕС. След това тя ще посети Македония, Черна гора, Сърбия, Босна и Херцеговина и Косово.

Фон дер Лайен приветства „визията и търпението на Тирана и това се отплаща“. „Албания е на път да се присъедини към Европейския съюз“, каза тя.

Албанският министър-председател Еди Рама призна, че предстои много по-тежка работа за изпълнение на изискванията на ЕС, която той се надява да приключи през 2030 г. с приемането на Албания за член на блока.

„Има нещо, за което албанците не са разделени, че нашата страна, мястото на Албания е в ЕС и че бъдещето на нашите деца ще бъде изградено в ЕС“, каза Рама.

Миналата година представителите на ЕС предложиха на страните от Западните Балкани план за растеж на стойност 6 млрд. евро (около 6,48 млрд. долара) в опит да се удвои икономиката на региона през следващото десетилетие и да се ускорят усилията им за присъединяване към блока. Помощта зависи от реформите, които ще приведат икономиките им в съответствие с правилата на ЕС.

„Отворихме вратата към определени сектори на единния пазар на Европейския съюз за нашите партньори от Западните Балкани, компаниите. На свой ред нашите партньори от Западните Балкани осъществяват важни реформи, за да имат равни условия на конкуренция“, заяви фон дер Лайен.

Страните ще могат да се присъединят към пазара на ЕС в областта на стоките и услугите, автомобилния транспорт, енергетиката, електроенергията, митническото сътрудничество, електронната търговия и безналичните плащания.

В сряда Комисията одобри програмите за реформи на Албания, Косово, Черна гора, Северна Македония и Сърбия, след като получиха зелена светлина от държавите - членки на ЕС. Това беше ключова стъпка, за да се позволи извършването на плащания по плана за растеж след приключване на договорените стъпки за реформи.

„Това е голяма крачка напред към Европейския съюз“, заяви фон дер Лайен.

