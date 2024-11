Валенсия е ядосана на властта: Кал летя срещу крал Филипе VI

Тълпа от гневни оцелели от наводненията в Испания хвърляха кал и крещяха обиди към испанския крал Фелипе VI и правителствени служители, по време на първото им посещение в един от най-тежко засегнатите градове в неделя.

Правителствени служители придружиха монарха, който се опита да говори с някои местни жители, докато други му крещяха и го наричаха "убиец".

Полицията трябваше да се намеси с полицаи на коне, за да задържи тълпата от няколко десетки далеч от монарха.

На видеа, разпространени онлайн, се вижда как предмети и кал летят срещу Филипе VI, а охранителите му отварят чадър, за да го предпазят.

Над 200 души загинаха от наводненията във вторник, а домовете на хиляди бяха разрушени от стената от вода и кал.

❗️🌊🇪🇸 - The arrival of King Felipe VI in Paiporta was marked by protests, local residents and volunteers threw objects and mud in his direction, accompanied by shouts of “Murderers!” Security teams had to protect him with an umbrella.

Queen Letizia was also the target of… pic.twitter.com/qrV4NuMpOT