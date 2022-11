Да се потопим в Sofia Game Night

Броени дни преди началото на най-мащабния фестивал за настолни и видеоигри Sofia Game Night организаторите акцентират върху едни от най-интересните събития в неговата програма. За пръв път тази година Нощта на игрите излиза извън пределите на столицата и ще се проведе на 5 ноември в 9 български града - София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Сливен, Велико Търново, Враца и Перник и над 50 локации. В рамките на Sofia Game Night, осъществяващa се с подкрепата на продуктовата компания PokerStars, международен работодател в ИТ сферата и генерален партньор на фестивала, както и на българското game dev студио Incineration productions, има събития за всички - от работилници, насърчаващи МИНТ (математика, инженерство, наука и технология) уменията в ранна възраст, турнири по култови видео игри като Mortal Kombat и FIFA и любими настолни игри, през градски приключения и забавни експерименти в музеи, до KPOP парти изложение на български създатели на игри.

Ето и най-интересното в програмата на Sofia Game Night:

Петото издание на изложението Games Made in BG, организирано от TDB Play, ще срещне публиката с 33 студиа и създатели на видео и настолни игри от България. Ако ви е любопитно кои са хората, които стоят зад култови игри като Surviving Mars и Imperia Online - това е вашето място.

B paмĸитe нa Ѕоfіа Gаmе Nіght щe ce пpoвeдe и диcĸycиятa “Gаmе Dеv Таlkѕ: Kaĸвo ce cлyчвa в гeйм индycтpиятa y нac и ĸaĸвo пpeдcтoи?” в Πoлcĸи ĸyлтypeн инcтитyт. Учacтиe в нeя щe взeмaт Aдpиeн Бaĸи, Сhіbі Рhоеnіх, Ивaйлo Kopaлcĸи, Куоdаі, и Ивaн Cпacoв, Ѕnарѕhоt Gаmеѕ.

На 5 ноември ще се проведе третото издание на Gamers Standup Comedy Night by Inside Joke - стендъп вечер, посветена изцяло на геймърски хумор и битове. Ако сте си мислили, че геймърите са скучни, непременно я посетете и ще разберете в каква голяма заблуда сте били.

Любителите на най-сложната стратегическа настолна игра Го могат да присъстват на презентация на шампиона на България Боян Александров. Го е древна китайска стратегическа игра, която се сочи за много по-сложна от шахмата и за една от най-сложните игри, създавани от човека изобщо. Ако харесвате математика, то българската игра “Света на байта”, която има забележителен дизайн и математико-алгоритмична структура е за вас.

Част от Нощта на игрите ще бъде и мини работилницата, базирана на LEGO Serious Play, организирана от The Business Institute. Участниците в нея ще се научат как игрите могат да бъдат средство за откриване и учене.

По традиция Sofia Game Night ще има и силна филмова програма. За 4-та поредна година Кинематограф се включва във фестивала, като тази година залагат на класическата кино прожекция с късометражни филми, които разглеждат темите около гейминга като виртуална реалност, пристрастяване, психика и много други. Прожекцията е в The Steps от 18:00 ч., а за който не успее да я хване, ще има втора прожекция веднага след това от 19:30 часа. В Дома на киното ще има две специални прожекции - може да гледате филм, посветена на световния шампион по шах за младежи Фахим Мохамед, както за шведската театрална и филмова актриса Тилда Суинтън.

Почитателите на аниме и отаку културата могат да се включат в тематично AnimeS K-POP & K-HIP HOP парти, което е безплатно за всички посетители. За любителите на приключенските игри пък ще бъде организиран Лов на съкровища в центъра на София.

Виртуалната реалност също ще бъде във фокуса на геймърския фестивал през тази година. Участниците в Нощта на игрите ще имат възможност да се докоснат до най-новите VR технологии и да се потопят във виртуалната реалност в две стаи - Avatar VR и VRooms.

Още няколко събития в ескейп стаи са част от програмата на Софийската нощ на игрите. Това са Among us на живо в Questomania escape rooms, Ходене на сън в Insight room: Enter the dream, както и Влез в света на Лудия Гений, разбуди сетивата си в ескейп стая “Лудостта на Гения”, ул. “Иван Асен II” 33.

Детската програма също е много силна и през 2022. За трета година Национален Исторически Музей ще представи на най-малките си посетители интерактивни игри във впечатляващата обстановка на музея.

Националният политехнически музей също се присъединява към българския фестивал за игри с две специални събития за деца. Първото е забавна разходка в света на физичните явления и закони, а второто - музейно-познавателната игра „Детектив в музея”. В нея малчуганите ще имат възможността да влязат в ролите на Шерлок Холмс и д-р Уотсън, да работят в екип и да говорят пред публика.

За любителите на една от най-популярните видеоигри в наши дни - Minecraft има организирани серия от събития, между които Minecraft treasure hunt / програмирането по забавен и увлекателен начин с Mindhub. Академия ROBOTIKA пък ще организира Minecraft работилница, a IT Step са подготвили цели три събития за малки, големи и техните родители - турнир по Minecraft, работилница за видеообработка за Tik Tok и YouTube. През това време родителите ще могат да се включат в интерактивен семинар, в който ще участват специалисти по темата за напътствието на децата в онлайн пространството.

“Идеите най-накрая оживяват с Logiscool” е поредица от събития в рамките на фестивала, която ще включва работилници по minecraft modding, дигитална илюстрация и ImagiCharm - творческо програмиране в различни локации на веригата школи по програмиране Logiscool.