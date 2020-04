Марадона изтанцува първата си победа като треньор

За първи път Марадона, след като стана треньор на новия си отбор, стигна до победа. А той отпразнува паметното събитие типично в свой стил - с танц.

В момента легендарният аржентински футболист ръководи Химнасия (Ла Плата), които бяха гости на Годой Круз в Мендоса. Марадона изгледа мача от рибарско столче край терена, а тима му надви домакините си с 4:2. Така, Химнасия си набави три точки актив към своята 1 и се отласна от дъното на класацията. Това бе и първата победа на отбора като гост след повече от една година.

Here is Diego Maradona celebrating a first win with his new side, in a typically understated manner. 💃 pic.twitter.com/eYTvTpP5m4