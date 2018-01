Познато болкоуспокоително прави мъжете безплодни

Ибупрофенът влияе на работата на тестисите при мъжа става ясно от ново рандомизирано контролирано клинично изпитание, проведено от Университетската болница на Копенхаген.

То е продължение на друго ново изследване, проведено от френско-датски екип, което събира важни данни за страничните ефекти върху здравето при прием на популярни ОТС болкоуспокояващи по време на бременността – аспирин, парацетамол и ибупрофен. Негови автори са директорът на Института за изследвания на околната среда и трудова медицина на Франция, д-р Бернард Жегу и д-р Дейвид Кристенсен от Департамента по неврология на Копенхагенската университетска болница. Резултатите от изследнето показват, че взимани през бременността и трите медикамента влияят на тестисите при бъдещите момчета.

И трите се разглеждат от медицинската общност като антиандрогенни – афектиращи отделянето на мъжки полови хормони. В публикация от този понеделник в сп. Proceedings of the National Academy of Sciences, Кристенсен отбелязва, че тези медикаменти се свързват дори с повишен риск от вродени малформации при момчетата.

Конкретно от малкото рандомизирано изследване се стига до извода, че приемът на ибупрофен при мъже в репродуктивна възраст води до развитието на хормонални нарушения.