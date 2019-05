Как да отслабнем лесно и здравословно?

Пет килограма само за седмица! Колко пъти сте чували това гръмко обещание като заглавие на поредната „вълшебна“ диета, която ще ви направи да изглеждате като модел на Victoria's secret само за седмица. Диетите с бързи резултати често са вредни. Типичен пример за това, според диетолога и автор на книгата „All off! Keep it all off!“ Жаклин Ландън, е нисковъглехидратната диета. При нея резултатите идват бързо и доста по-лесно, тъй като няма мащабно ограничение на храни и намален прием на калории, а изключване само на въглехидратите.

Загубата на излишно тегло става лесно и бързо, но в момента, в който се върнете към консумацията на въглехидрати, ефектът на йо-йо ви връхлита. Освен това тя смята, че изключването на важни хранителни вещества от менюто има негативни дългосрочни ефекти върху здравето и обмена на вещества в организма.

Ако искате да ускорите загубата на тегло, Ландън препоръчва да се внимава с храната, която ядете, най-вече онази, която не е предназначена за вас – дояждането на остатъците от храна на децата, почерпки и междинни закуски в офиса и други подобни.

Ето кои са основните механизми, които според нея помагат за отслабване и задържане на теглото:

1. Яжте повече зеленчуци постоянно.

Не ги включвайте само в някои от храненията. Наблегнете на тях. Не се притеснявайте от това дали са сладки или солени. Фибрите, минералите и растителните протеини в тях ще ви помогнат да се детоксикирате и да свалите излишното тегло.

2. По-полезна закуска.

Закуската е важно хранене за деня. Тя трябва да съдържа здравословна комбинация от протеини, мазнини и въглехидрати, както и много фибри.

