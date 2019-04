Властите в Шри Ланка знаели за атаките 14 дни по-рано

Още на 4-ти април правителството в Шри Ланка е било предупредено за евентуални атентати на Великден, съобщава The Guardian, позовавайки се на думите на говорителя на кабинета Раджит Сенарат.

"14 дни преди атаките бяхме информирани за подобни инциденти“, каза той пред медиите в Коломбо. А по-рано самият министър-председател Ранил Викремесингхе също намекна, че властите са знаели близо 10 дни по-рано за надвисналата опасност.

На 9 април, началникът на националното разузнаване ни изпрати писмо, в което бяха написани много от имената на хората от терористичната групировка. Министър-председателят не бе уведомен за тях“, допълва още Сенарат.

А още снощи министърът по телекомуникациите Харин Фернандо публикува телеграма в Twitter, с дата на изпращане 11 април, която предупреждава службите за разузнаване за наближаващите атентати. Той твърди още, че баща му е бил предупреден именно от един от разузнавачите, че нещо лошо се задава.

"Трябва да се вземат сериозни мерки, за да се отговори на въпроса, защо тази телеграма е била игнорирана“, пише още Фернандо. Той и близките му оцеляват, заради предварителната информация от службите за разузнаване, която имат.

Поредица от атентати почерни Шри Ланка на връх Великден. Осем бомби избухнаха в църкви и хотели. Броят на жертвите вече е 290 души, а ранените – близо 450. Арестувани са 24 заподозрени, някои от които са именно хората в списъците на разузнаването.

Some intelligence officers were aware of this incidence. Therefore there was a delay in action. What my father heard was also from an intelligence officer. Serious action need to be taken as to why this warning was ignored. I was in Badulla last night pic.twitter.com/ssJyItJF1x