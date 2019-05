Que Sera, Sera... Почина легендарната Дорис Дей

Легендарната певица и актриса Дорис Дей, чиито роли в холивудски драми, комедии и мюзикъли от 50-те и 60-те години на ХХ век са сред най-популярните от периода, почина на 97 години, предаде Асошиейтед прес.

Актрисата се е споминала в дома си в Кармел Вали, Калифорния, заобиколена от приятели.

"За възрастта си Дей беше в прекрасно физическо здраве, докато не разви пневмония, която стана причина за смъртта й," се казва в съобщение на основаната от нея фондация за защита на животните, която носи името й.

Зрителите ще запомнят Дорис Дей с нейния контраалт, с ослепителната й красота и сияйна усмивка.

В холивудската класика фигурират филми с нейно участие като "Интимен разговор" (1959) и "Магията на лукса" (1962), както и песента й "Whatever Will Be, Will Be (Que Sera, Sera)" от филма на Алфред Хичкок "Човекът, който знаеше твърде много" (1956).

В книгата си "Дорис Дей: нейната история," издадена през 1976 година, актрисата разказва за собствените си финансови трудности и три провалени брака, контрастиращи с успешната й кариера.

Въпреки че никога не е получавала "Оскар", през 2004 година американският президент Джордж Буш й връчи "Медал на свободата," казвайки, че "денят, в който Дорис Мариан фон Капелхоф от град Евънстън, Охайо, реши да се впусне в шоубизнеса, е бил един добър ден за Америка."

Дей се оттегля от развлекателната индустрия през 80-те години на ХХ век. През последните години тя посвещаваше голяма част от времето си на защитата на животните. Но намираше достатъчно време и за музиката и през 2011 година издаде албум със свои неиздавани песни. "My Heart" влиза в топ 10 във Великобритания. През същата година е удостоена и с награда за цялостно творчество от Асоциацията на филмовите критици в Лос Анджелис.

Дей израства в семейство на учител по музика и домакиня. Мечтае да стане балерина, но на 12 години счупва крак и получава увреждане. Докато чака да зарасне кракът й, тя слуша по радиото и пее заедно с Ела Фицджералд. По-късно Дей започва да пее в Синсинати, а после и в Ню Йорк.

На 17 сключва брак с музиканта Ал Джордан, който й нанася побой, докато е бременна в осмия месец, което поставя край на брака й. В началото на 1942 година ражда сина си Тери. Вторият й брак също е краткотраен. А третият й съпруг пропилява парите й, но тя завежда дело срещу семейния адвокат и си връща милионите. През 1976 година сключва брак с бизнесмена Бари Комдън и посвещава времето си на своята фондация за защита на животните.

Едва 20-годишна участва в първия си мюзикъл "Сантиментално пътешествие" , а през 1947 година започва холивудската й кариера. Партнирала е на Кларк Гейбъл, Роналд Рейгън, Джинджър Роджърс и др. (БТА)