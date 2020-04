С дете на работа – световните лидери въртят очи от Иванка Тръмп

Едно от любимите неща на Доналд Тръмп е да води със себе си дъщеря си Иванка на срещи от всякакъв тип, въпреки че тя няма никакъв опит нито в дипломацията, нито в политиката. Срещата на Г-20 в Осака, Япония бе поредното място на което русокосата наследница и съветник на президента на САЩ трябваше да се впише в обстановката, но не успя.

В социалните мрежи се появиха клипчета и снимки, които показват как Иванка Тръмп очевидно не е на мястото си сред световните лидери. На един от кадрите, тя стои до баща си, с огромна усмивка на лице, но всички останали държавни глави не изглеждат особено очаровани от присъствието й. Всъщност, по лицата им се чете недоумение.

"Като да заведеш малкото си дете на работа", отбелязоха потребителите в социалните мрежи. Отново там започна да се разпространява и видеото, в което севижда как Иванка се опитва да се включи в разговор между Тереза Мей, Емнюел Макрон, Джъстин Трюдо и Кристин Лагард. Лидерите не просто не я оставят да се изкаже, но на видеото се вижда и как Лагард върти очи в момента, в който съветницата на Доналд Тръмп се опитва да каже нещо.

Ivanka Trump appears to be trying to get involved in a talk among Macron, May, Trudeau and Lagarde (IMF head).

The video is released by French Presidential palace. pic.twitter.com/TJ0LULCzyQ