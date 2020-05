Как Stranger things обърка представите на младото поколение?

Сериалът Stranger things може да озадачи някои по-невнимателни зрители със алтернативните си светове, мистериозно изчезващи деца и появяващи се чудеса. Не това обаче затрудни един от зрителите, който намери нещо друго...

Носталгията по 80-те години на миналия век може да бъде напълно задоволена от сериала Stranger things. За онези, които си спомнят телефоните с шайба, фотоапаратите с лента и някои други неща, останали в историята, сериалът е доста симпатичен с асоциациите си.

Някои от по-младите зрители на Stranger things без проблем проследяват алтернативните светове, но някои съвсем земни неща напълно ги объркват.

Именно това се е случило и с един зрител, който не може да си обясни какво се случва, когато Нанси постоянно нахлува при Джонатан, докато той проявява снимките.

Естествено, на всяко отваряне на вратата, героят на Джонатан негодува, защото Нанси може да провали целият процес по проявяване на снимките.

Нещо напълно непознато на децата, израснали с цифрови фотоапарати и които живеят в ерата на хилядите селфита.

Именно затова озадаченият зрител задава въпросът "Каква е целта на тази "червена стая" в Stranger things?" в платформата StackExchange.

"В Stranger things често виждаме Джонатан да влиза в тази стая, за да "подобри" снимките си или нещо такова. Не мога да разбера напълно какво се случва тук", пише зрителят.

"Той поставя снимката във вода и това някак я прави по-ясна? Пример за това е как в първи сезон, докато той обработва снимката на Барбара и вижда малка част от Демогоргона. Това да не би да е някаква стара фотографска техника и как се нарича?", пише още в поста.



Разбира се, в интернет отговори винаги има и отзивчив потребител обяснява на объркания зрител какво всъщност се случва.

Това обаче не пречи на редицата забавни реакции в Twitter. Един споделя снимка на първоначалния пост с коментар "Господи, дано не намери видео касетка или пък стационарен телефон, децата ще решат, че това е някакъв вид вещерство!"

Друг лаконично отбелязва, че се чувства като човек, който бавно и постепенно се разпада до прах.

Me right now, thinking about this tweet. pic.twitter.com/K7oE11FWzm



С лек черен хумор трети пише "Хайде, изкопайте ми гроба. Очевидно отдавна е трябвало да приема тази сладка прегръдка".



Dear God, please don't let them find a VHS tape or landline phone, the kids will think it's some sort of witchcraft! 😭