Мултимилионерът Джефри Епстайн е жив, а трупът е на негов двойник?

Вече целият свят знае, че мултимилионерът Джефри Епстайн умря в затвора, докато срещу него вървеше делото за трафик на непълнолетни момичета за секс. Причината за смъртта му още не е разкрита, тъй като се чакат резултатите от аутопсията, но според New York Times, властите са категорични, че става дума за самоубийство.

Разбира се, минути след смъртта му, която шокира всички, а обстоятелствата около нея бяха меко казано съмнителни, се родиха и първите конспиративни теории. Дали Епстайн не е бил убит от съучастниците си? От Клинтън или Тръмп? А според рок бандата Foster the People, Епстайн е жив и здрав.

Групата нашумя през 2010 година със своята песен Pumped Up Kicks, която бе приета от публиката, като едно доста забавно парче. А всъщност, в нея става дума за момче на име Робърт, което иска да избие цялото си училище. Предназначението й е ясно – да обърне внимание на властите в САЩ към контрола над оръжията.

Марк Фостър, вокалът на групата винаги е бил добре политически информиран, за това не е изненада, че в акаунта им в Twitter се появи друга конспиративна теория – че Епстайн е бил откаран някъде, за да получи пластична операция.

„Видяхте ли снимките на тялото? Очевидно е, че това не е той. Според нас Епстайн е на борда на частен самолет към някое място в Близкия Изток, където ще му бъде направена операция за промяна на лицето“, написаха от Foster the People в Twitter. А след това прекараха почти целият ден пишейки други постове, с които да защитават теорията си. Техният брой надхвърля 10. Навярно самият Марк Фостър се оплаква, че новинарските емисии са заклеймили мнението на групата му като „неправдоподобно“.

„..и всеки, който смята, че един музикант не може да говори за социални теми, прикрития или справедливост... А. Трябва ви урок по история. Б. Страх ви е от това, което казвам. С. Моят глас е моята марка, независимо дали говоря или пея“, допълват от групата.

Разбира се, Foster the People публикуваха и снимка, на която би трябвало да се вижда, че лицето на трупа не прилича особено на това на Епстайн, докато той е бил жив. Не е ясно като рок бандата се е сдобила с кадрите, но момчетата са убедени, че мъжа на носилката е двойник.

„Няма съмнение, че правителството стои зад случващото се. Все пак бащата на главният прокурор Бил Бар е имал връзка с Епстайн и му помогна да избегне доживотна присъда във федералния затвор“, допълват още момчетата в Twitter. Те са категорични, че няма просто да се занимават с музика, но и ще продължат да следят случая, защото „след време, медиите ще излязат с друго заглавие и публиката бързо ще забрави случващото се“.

Джефри Епстайн умря преди да се разкрие повече информация около смъртта му. Той е имал приятели с доста власт в ръцете като Доналд Тръмп и семейство Клинтън, както и синът на кралица Елизабет II – Андрю. Поставената му охрана е била свалена дни преди трагичният край, гардовете така и не са проверили затворниците повече от 24 часа, при положение, че трябва да правят обиколка на всеки 30 минути.

И докато разпространяването на конспиративни теории не е най-правилният подход към подобна ситуация, то момчетата от Foster the People не могат да бъдат винени за това, че търсят адекватен отговор на въпрос, около който няма адекватни обстоятелства.

i find it strange that i’ve been chastised by reporters from NBC and other news outlets for my opinion. everything you guys have been reporting has been conjecture. if you want to be considered a respected authority of truth, do a better job. #EpsteinBodyDouble pic.twitter.com/3TWkAYYuRn