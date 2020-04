След 49 години и 252 дни – Abbey Road отново е номер 1

След 49 години и 252 дни Abbey Road отново завладя първото място на британските музикални чартове и дори самият сър Пол Маккартни бе впечатлен.

"Трудно е да повярвам, че след всички тези години, Abbey Road все още се държи. И все пак, това е ужасно готин албум“, написа той в Twitter.

По случай 50-годишнината на албума бе пусната негова делукс версия, която го върна обратно на първото място. Така The Beatles счупиха още един рекорд, който е поставен от самите тях.

Досега албумът, който се е завърнал на първото място след най-дълга пауза бе Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, който отново е на върха на класациите през юни 2017 година, точно 49 години и 125 дни по-късно.

Abbey Road успя да измести от върха албума Why Me? Why Not на Лиъм Галахър, който е един от най-големите фенове на The Beatles. Тази седмица тавата на Ливърпулската четворка бе и най-продавания винил в света с близо 9000 копия.

Abbey Road излиза на пазара на 26 септември 1969 година. Той остава последният албум на The Beatles, който те записват заедно, но не и последният, който издават. След него на пазара се появява Let It be, който е записан през януари 1969 година.

Тавата, която се завърна на първата позиция след почти половин век, за първи път доминира върха на 1 октомври 1969 година и остава там 17 седмици – до 31 януари 1970 година.