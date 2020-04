Ози Озбърн е категоричен: Не умирам!

"За тези, които си мислеха, че съм умрял и пак се връщам..."

Ози Озбърн използва социалните мрежи за да увери феновете си, че скоро няма намерение да умира. Музикантът е в болница от дълго време заради падане. Той нарани врата си сериозно и се наложи да претърпи операция, а после последваха усложнения като пневмония, грипни инфекции и инфекции на ръката.

"Имам повече болтове в гръбнака и шията си, отколкото в колата си", казва звездата в обръщението, публикувано в Twitter. Заради дългия му престой в болницата се появиха спекулации, че Ози е на смъртно легло.

"Не умирам. Възстановявам се. Просто отнема повече време от предвиденото. Умирам от скука прикован цял ден към леглото. Нямам търпение да стана и да тръгна на турне отново, но ще трябва да сте малко по-търпеливи", обяснява Озбърн.

Той ще отложи европейското си турне, защото все още не е готов да излезе на сцена. Датите за Северна Америка остават същите.

"Искам да кажа на феновете, че искрено ви благодаря за търпението и лоялността. Обичам ви. А сега се разкарайте и ме оставете да се оправя!", заяви Ози.

