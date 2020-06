Дочуто: Макрон, Трюдо и Джонсън се подиграват на Тръмп, той си тръгна

Всеки поне веднъж в живота си е обсъждал някого зад гърба му в компанията на свои приятели. Изглежда обаче, че подобен разговор между световни лидери може и да не остане тайна.

Вчера, на прием на кралица Елизабет II в Бъкингамския дворец, се събраха държавните глави на страни членки на НАТО. Разбира се сред тях бяха президентът на Франция Емонюел Макрон и президентът на САЩ Доналд Тръмп. Те закъсняха, тъй като участваха в пресконференция след двустранната среща помежду им. В чисто приятелски разговор обаче, закъснелият Макрон, Джъстин Трюдо, Борис Джонсън и Марк Рюте не пропуснаха да се посмеят на гърба на своя колега Тръмп. Микрофоните в двореца обаче успяват да "дочуят" приятелския разговор.

Британският премиер Борис Джонсън пита Макрон защо е закъснял, но вместо него отговаря Джъстин Трюдо, който леко пиперливо обяснява, че французинът е трябвало да участва в конференция, продължила неочаквано дълго. Разговорът с журналистите на Тръмп и Макрон продължава цели 40 минути.

Не е ясно какво допълва френският президент, но Трюдо продължава: "Ченетата на целият му екип увиснаха до земята." Останалите лидери също изглеждат развеселени от обекта на разговора - Тръмп.

Към края на записа, публикуван от CBS News, Джъстин Трюдо споменава предградието Дорал в Маями, където Тръмп има голф клуб и възнамеряваше да приеме своите колеги след срещата на Г-7. "Мисля, че това е Дорал. Дорал в Маями", казва канадският президент, без контекстът да е напълно ясен.

Доналд Тръмп не бе възхитен от случилото се и днес отмени всичките си срещи и напусна срещата на НАТО по-рано. Той нарече Джъстин Трюдо "двуличен".

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP