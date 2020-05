Шеги и подигравки, но и Далас си има наклонена кула като в Пиза

Вече не само Пиза си има наклонена кула. По стъпките на италианския град върви и Далас, където сграда си остана наклонена след доста неуспешен опит за контролирано събаряне.

Преди години в 11-етажната сграда се е помещавала компанията Affiliated Computer Services. Властите обаче искали да съборят сградата и решили, че най-оптимално е това да се случи с контролирана експлозия, пише Huffington post.

Експлозията обаче била много неуспешна и след взрива сградата тя се наклонила на една страна, което довело до сравнения с Наклонената кула в Пиза в интернет пространството.

"На кой му е нужна кулата в Пиза? Имаме си Наклонената кула в Далас", пише местен в социалната мрежа Twitter.

По-късно в уебсайт за онлайн петиции дори се повявява подписка за спасяването на "тази забележителност от унищожение", в която се отбелязва, че ако не за друго, тя трябва да остане в града заради шегите, които предизвиква, както и защото "добавя характер" на града. До момента тя е подписана от около 1500 души.

Who needs Pisa? We have the Leaning Tower of Dallas pic.twitter.com/9A5fjeHDZG