Стаите за мъчения – протестиращи в Беларус разказват за ада в наказателните лагери

Шести ден протестиращите в Беларус излизат на улицата. Организации за защита на човешките права, като Amnesty International предупреждават, че сме свидетели на "широко разпространено насилие". А докато външните министри на Европейския съюз организират среща, на която ще решат какви да са бъдещите санкции срещу Беларус, властите в страната обещаха да пуснат на свобода близо 7000 души, които са арестувани през последните дни.

През изминалата нощ част от тях напуснаха наказателния център, а пред вратите им ги чакаха журналисти и техните близки. Някои от тях са толкова стресирани, че отказват да разкажат какво им е било причинено.

Meanwhile, Minister of Interior Karaev said on state TV that he takes responsibility and apologizes for the injuries of random people at the protests pic.twitter.com/3GmBACq7Zb

"Пребиват хора свирепо, безнаказано и арестуват всеки, който им падне. Бяхме принудени да стоим в двора цяла вечер. Чувахме как бият жени. Не разбирам такава жестокост", разказва пред BBC един от тях, докато показва синините си. Освободените затворници споделиха снимки в приложението за съобщения Nexta, показващи натъртените и подутите си тела, включително и наранявания на гърба и задните части. Според Amnesty International някои от тях са били събличани голи, пребивани и заплашвани с изнасилване.

"Бивши арестанти ни казаха, че наказателните центрове са се превърнали в стаи за мъчения, където протестиращите са били принуждавани да лежат в мръсотията докато полицаите ги ритат и бият с палки", "каза Мари Стътерс, директор на Amnesty International за Източна Европа и Централна Азия.

В аудиото, споделено от журналист на BBC, могат да се чуят писъците, които идват от центъра за задържане "Окрестина" в столицата Минск. Освен това, група от петима експерти на ООН по правата на човека заяви, че реакцията на силите за сигурност на мирните протести е била сурова, с честа употреба на прекомерна, ненужна и безразборна сила.

[SOUND ON] "It feels like we live in Middle Ages." Here is audio recorded last night near the Minsk detention center where hundreds/thousands are being kept, indoor and outdoor. You can hear screams and moans from beatings. pic.twitter.com/flb4CjdyDY