Нападнаха църква в Ница, трима души са убити

Неизвестен нападна с нож хората, намиращи се в църквата Норт Дам във френския град Ница, съобщи тв каналът BFMTV.

Инцидентът е станал около 9 ч. местно време.

По предварителна информация трима души са убити, няколко души са ранени.

Кметът на Ница съобщи, че нападателят е задържан. Той е ранен. Задържането му е станало 10 минути след нападението.

По първоначална информация нападателят е започнал да намушква хората с нож, били се чули и изстрели.

Според някои медии възрастен човек е бил обезглавен. Френските медии съобщават, че при нападението е убита и жена. Ройтерс предаде, че една жена е обезглавена.

Някои информации сочат, че в нападението са участвали двама души, като единият е избягал.

Вътрешният министър на Франция Жералд Дарманен свика кризисна среща в министерството.

Кметът на Ница определи атаката като терористична. Отделът на френската прокуратура за антитероризъм съобщи, че му е възложено да разследва нападението.

Полицаи с автоматични оръжия са отцепили района около църквата, на място са пристигнали линейки и пожарни коли.

Атаката става на фона на антифренски протести в мюсюлмански страни, след като Париж защити правото си да показва карикатури на пророка Мохамед.

Нападението беше извършено малко след убийството на френския учител Самуел Пати. Той беше убит, защото е показал на учениците си карикатури на пророка Мохамед.

След убийството на Пати френските власти, подкрепени от много обикновени граждани, бяха категорични, че карикатурите могат да бъдат показвани. Те бяха препечатани в повечето френски медии, което предизвика гняв в мюсюлманския свят. Това доведе до обвинения срещу френския президент Еманюел Макрон, че преследва антиислямистка цел.

Все още не е ясно дали атаката в Ница е свързана по някакъв начин с Пати, но френските власти от дни предупреждават, че е вероятно да има нови терористични нападения.

BREAKING - Knife stabbing attack at Notre-Dame church in Nice. One dead and several injured. pic.twitter.com/EOoQGL2yHG