Ето всички номинации за наградите "Оскар"

Мария Бакалова стана първата българка с номинация за престижната статуетка "Оскар". Тя ще се състезава в категорията за най-добра актриса в поддържаща роля.

Ето списък с пълните номинации на "Оскар" 2021:

Най-добър филм:

The Father

Judas And The Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound Of Metal

The Trial Of The Chicago 7

Главна мъжка роля:

Риз Ахмед

Чадуик Боузман

Антъни Хопкинс

Гари Олдман

Стивън Йен

Главна женска роля:

Виола Дейвис

Андра Дей

Ванеса Кърби

Франсис Макдорманд

Кери Мълиган

Поддържаща мъжща роля:

Саша Барън Коен

Даниел Калуя

Лесли Одом-младши

Пол Раджи

Кийт Станфилд

Поддържаща женска роля:

Мария Бакалова

Глен Клоуз

Оливия Колман

Аманда Сийфрид

Ю-Джунг Юн

Режисура:

Томас Винтерберг

Дейвид Финчер

Лий Айзък Чънг

Клоуи Джао

Емералд Фенел

Адаптиран сценарий:

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night In Miami

The White Tiger

Оригинален сценарий:

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Костюми:

Emma

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Mulan

Pinocchio

Оригинален саундтрак:

Da 5 Bloods

Mank

Minari

News of the World

Soul

Оригинална песен:

Fight For Me, Judas

Hear My Voice, Chicago 7

Husavik, European Song Contest

Io Si, The Life Ahead

Speak Now, One Night In Miami

Документален филм:

Collective

Crip Camp

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Time

Късометражен документален филм:

Colette

A Concerto Is A Conversation

Do Not Split

Hunger Ward

A Love Song For Natasha

Анимация:

Onward

Over The Moon

A Shaun the Sheep Movie

Soul

Wolfwalkers

Късометражна анимация:

Burrow

Genius Loci

If Anything Happens I Love You

Opera

Yes-People

Късометражен филм:

Feeling Through

The Letter Room

The Present

Two Distant Strangers

White Eye

Чуждоезичен филм:

Another Round

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vida, Aida?

Операторство:

Judas and The Black Messiah

Mank

News Of the World

Nomadland

The Trial Of the Chicago 7

Монтаж:

The Father

Nomadland

Promising Young Woman

Sound Of Metal

The Trial Of The Chicago 7

Сценография:

The Father

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

News Of The World

Tenet

Грим и прическа:

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Pinocchio

Звук:

Greyhoud

Mank

News Of The World

Soul

Sound Of Metal

Визуални ефекти:

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Церемонията по връчването на 93-те награди „Оскар“ ще се проведе на 25 април 2021 г.