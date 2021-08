Били Айлиш: Доволна съм от живота си, но не и тялото си

Били Айлиш говори откровено за вътрешните несигурности, които усеща що се отнася до тялото и външния си вид.

По време на разговора си с The Guardian за промотирането на новия си албум Happier Than Ever 19-годишната изпълнителка разказа как приема тялото си и за ефекта, който й оказват социалните мрежи. "Виждам хора, които изглеждат по начин, по който аз никога не съм. И веднага започвам да се питам как те могат да изглеждат така. Знам, че някои снимки могат да бъдат фалшиви и знам как хората използват различни похвати, за да подобрят изображенията, но все пак се чудя", казва Айлиш. Допълва, че подобен тип публикации я карат да се чувства несигурна и дори я депресират.

Били е категорична, че е уверена в себе си и е доволна от живота си, но е очевидно, че не харесва тялото си. "Но в днешно време кой харесва тялото си?", пита изпълнителката. В разговора тя разкрива, че папарашките снимки, които вижда наистина влияят на мисленето й относно тялото и начина, по който се приема. Към тях се добавят и коментарите в социалните мрежи, които понякога не са никак приятни.

"Телата ни трябват за ходене, ядене и козметични неща. Трябват ни, за да оцелеем в света. Невероятно е как някои хора се интересуват от това как изглежда човек на външен вид. Защо въобще се интересуваме? Кажете ми нужно ли е всичко това?", пита Айлиш. Тя допълва, че на сцената се опитва да не мисли как изглежда и дори цели да се дистанцира от тялото си и просто да се фокусира върху пеенето.

Източник: Tialoto.bg