Певицата Карди Би роди второто си дете.



Новината съобщи самата тя в социалните мрежи.

Бременността на изпълнителката се пазеше дълго време в тайна, но в последните месеци наедрялото й коремче правеше впечатление.Карди Би и съпругът ѝ Офсет са семейство от 2017 годна. Имат 3-годишна дъщеря на име Културе.

Congrats to Cardi B & Offset on the birth of their SON!! He was born Sept. 4th in New York! pic.twitter.com/sny8eGE9GG