Пускат на търг неиздаван запис на Джон Ленън

Пускат на търг аудиокасета с неиздаван запис на Джон Ленън. Той ще се проведе на 28 септември.

Записът е направен през 70-те години, докато музикантът е бил в Дания. Той представлява около половинчасов разговор с него в неофициална обстановка.

В него Ленън изпълнява и няколко песни. Една от тях е "Radio Peace", която досега не е издавана.

Касетата е оценена предварително на 27 000 – 40 000 евро. Към нея са приложени и снимки, направени тогава.

Касетата се продава на търг на аукционна къща Bruun Rasmussen, пише БТА.

