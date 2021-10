Феновете на Адел нетърпеливи - кога ще излезе новият й албум?

Редица мистериозни билбордове с числото 30 се появиха в няколко града по света, създавайки спекулации, че Адел е готова с новия си албум и ще го пусне всеки момент.

Надписите бяха засечени върху Лувъра в Париж, върху Колизеума в Рим, близо до Емпайър Стейт Билдинг в Ню Йорк, както и върху известни забележителности в Дубай, Ирландия и много други страни. Билбордовете бяха като допълнение към туит, който вече е изтрит, в който се съобщава, че Адел пуска албум този петък. Водещият на радиопредаването The Morning Hot Tub and Stingray Hit List Countodown написа „Ново от Адел. Тази седмица“.

Малко по-късно от Billboard споделиха кои точно хитове и албуми на Адел са влезли в класациите Billboard Hot 100 и Billboard 200. Тук бяха включени четири песни, които са достигнали до №1 като Rolling in the Deep, Someone Like You, Set Fire to the Rain и Hello. Албумите, попаднали в класацията, са „21“ и „25“. Това накара феновете още повече да вярват, че любимката им пуска нова музика.

„Тя идва, усещам го“, „Адел все още не е пуснала албума си, а вече уби конкуренцията“, „Нещо се задава“, беше само част от написаното в социалните мрежи. Потребителите споделяха снимки на билбордовете, за които все още няма обяснение.

