Китай обявява война на "танцуващите баби" - заглушава говорителите им

От години в публичните паркове и площади на Китай, в ранните часове на сутринта или късно следобед, бабите се събират.

Групите, съставени предимно от жени на средна и по-голяма възраст, преминали през Културната революция, отиват в ъгъла на местен парк или спортна площадка и танцуват в унисон с китайската музика. Много силна музика.

YALL THEYRE BACK AT IT AGAIN, CUTE GRANNIES DANCING TO NO RULES 🥺 pic.twitter.com/igpjTpYxXj