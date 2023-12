След 65 г.: Around the Christmas Tree на Бренда Лий счупи рекордите

Бренда Лий разби поредица от рекорди в американските класации. Нейният многогодишен празничен фаворит Rockin’ Around the Christmas Tree, издаден за първи път през 1958 г., най-накрая достигна номер 1 в Hot 100.

Написана от Джони Маркс, човекът зад любими коледни песни като Rudolph the Red-Nosed Reindeer и Have a Holly Jolly Christmas, песента е записана, когато Лий е едва на 13 години. Първоначално тя е провал. През 1960 година обаче успява да влезе в Топ 20 на САЩ.

След празничната песен кариерата на Лий потръгнва и й спечели последователно номер 1 сингли по-рано същата година.

Хитът намери нова аудитория с високопоставено място в Home Alone през 1990 г., но Rockin’ Around the Christmas Tree лежеше латентно в класациите до 2014 г., когато популярността му в стрийминг услугите му помогна да се върне. Оттогава песента влиза в класациите в САЩ всяка година и прекара девет седмици под номер 2 през празничния сезон миналата година.

65-годишната разлика между пускането на песента и достигането й до номер 1 е най-дългата регистрирана тогава. Преди това рекордът се държеше от Марая Кери. През 2019 г., когато All I Want For Christmas Is You достигна номер 1 след 25 години. Тя подобрява друг рекорд, държан преди това от Кери, за най-дълъг период от време между първия номер 1 сингъл на изпълнител и най-новия, и бие рекорда на Шер от 24 години разлика между два номер 1 сингъла.

На 78 години Лий е най-възрастният изпълнител, оглавявал класацията на САЩ, изпреварвайки рекорд, държан от Луис Армстронг от 1964 г. насам, когато достига номер 1 с Hello, Dolly!

Rockin’ Around the Christmas Tree се превърна в окончателния хит на Лий, като по-скоро засенчи другите й силни изпълнения в класациите. Освен двете й други лидери в класациите, I’m Sorry и I Want to Be Wanted, тя достига до Топ 10 на САЩ още девет пъти в началото на 60-те години.

"Никога и в най-смелите си мечти не бих си помислила, че Rockin’ ще бъде моята знакова песен", каза тя пред New York Times миналия месец.

За разлика от класациите в Обединеното кралство, където е годишна традиция и често се оглавява от нещо изрично коледно, хитът на Лий е едва третата сезонна песен, която оглавява класациите в САЩ.

Rockin’ Around the Christmas Tree достигна най-високата си позиция в класацията на Обединеното кралство миналата година под номер 4. В момента е на номер 14 и скочи до номер 6 в класацията в средата на седмицата, където девет от топ 10 сингъла са с коледна тематика. The Pogues’ Fairytale of New York се очаква да достигне номер 1 тази седмица след смъртта на Shane MacGowan.