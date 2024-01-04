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7 качества, които ви правят атрактивна жена

Ако има нещо, което привлича най-силно мъжете, това е страстната натура
4 яну 2024 23:00, Михаела Лазарова
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7 качества, които ви правят атрактивна жена
Снимка: Istock

Много често се питаме с какво привличаме хората около нас. Кои са онези качества, които са атрактивни и ни правят интересни в очите на другите, особено на потенциалните ни партньори в живота. Има едни определени качества и ако ги притежавате, то със сигурност сте много привлекателна дама. Вижте кои са те.

Достойнство

Дамата с изявено чувство за доблест, чест и достойнство е жена, която няма как да остане незабелязана. Когато вие изпитвате уважение към себе си, към собствената си личност, това излъчване говори повече от хиляди думи. То вдъхва увереност на хората около вас, че общуват с човек с ценни качества.

Компетентност

Хората, които са професионалисти в своята област, справят се добре и са компетентни, са неустоимо привлекателни за другите. Те излъчват увереност и стабилност. Усеща се, че имат много знания и ценни умения, които впечатляват околните и ги карат да им се доверят.

Скромност

Прекалено високото самочувствие и арогантност са черти на характера, които отблъскват повече, отколкото дори неприятната външност. Едва ли има много хора, които харесват в обкръжението им да има високомерни личности. Скромността е онова качество, което може да ви превърне в предпочитани за общуване и интимен контакт. Разбира се, скромността не бива да се бърка с липсата на мнение и срамежливост.  

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Автор: Михаела Лазарова

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Анонимен преди 16 минути
Михаела Лазарова е много симпатична новинарска. Има европейско излъчване.
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MaйMyнaтa преди 17 минути
Ше ме фанете эа ***...ама кога я кажа, госпожички важни
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Дамяна преди 30 минути
Аз съм превърнала смисъла на живота си- в работа! По 12 часа работя на ден, преди малко се прибрах. Работа и пари. И на харча! Нямам мъж, деца. Всичко си е за мен. Животът като цяло е безсмислен, но поне да си го изживея така, както искам- работа и пари.
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Анонимен преди 30 минути
Пo-aтрактивни за днешните мъже са жените с по-голям от техния.
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Анонимен преди 33 минути
Дреме ми. Аз имам пpace. Чорбар се казва, викаме му Чорбо на галено. Жената го храни, храни и кокошките. Жената работи в общината, та имаме и заплата. Купуваме си брашно и грозде за ракия. Жената не пие ракия, та ни стига. Жената сутрин направи кафе и закуска, приготвя обяд, нахрани животните, после отива на работа. Като се върне, омеси хляб, направи вечеря, пак нахрани животните. Прави салата, вади ракия за мен. Събота и неделя не ходи на работа, та стегне нещо по къщата. Идилия!
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