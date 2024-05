Почина Дейвид Санборн - саксофонист и носител на "Грами"

Саксофонистът Дейвид Санборн, носител на награди "Грами", изпълнител на запомнящи се сола в хитове като Young Americans на Дейвид Боуи и How Sweet It Is (To Be Loved By You) на Джеймс Тейлър и издал множество албуми, почина на 78 години, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Говорител на музиканта потвърди, че Санборн е починал в неделя в Таритаун, Ню Йорк, от усложнения от рак на простатата.

Вестта за загубата на Дейвид Санборн за света на музиката дълбоко ме натъжи, написа във "Фейсбук" пианистът Боб Джеймс, сътрудничил със Санборн за отличения с "Грами" албум Double Vision.

Плодовит музикант, Санборн се радваше на слава и популярност, необичайни за саксофонист. Той издаде осем златни албума и един платинен албум, свиреше често с оркестъра на вечерното телевизионно шоу на Дейвид Летърман, бе съводещ на шоуто Night Music, в което са гостували Майлс Дейвис, Ерик Клептън, Лу Рийд и други.

От 70-те години на миналия век Санборн е сред най-ангажираните музиканти в света на музикалния бизнес. Свирил е за водещи артисти - от Боуи и Тейлър до "Ролинг стоунс" и Стиви Уондър, има повече от 20 солови албума, сред които са отличените с "Грами" Straight to the Heart и Double Vision. Дори и след като бе диагностициран с рак през 2018 г., той продължи концертната си дейност и имаше планирани четири изяви за следващата година.



