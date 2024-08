Жалби срещу социалната мрежа на Мъск

Осем европейски държави подават жалби срещу социалната мрежа Х, собственост на милиардера Илон Мъск. Причината - “незаконно въвеждане на личните данни на потребителите чрез изкуствен интелект

Базирана във Виена група за защита на личните данни е подала жалби в осем европейски държави срещу социалната мрежа X на Илон Мъск за “незаконно“ въвеждане на личните данни на потребителите в нейната технология за изкуствен интелект без тяхното съгласие.

Жалбите, подадени от Европейския център за цифровите права, известен също като Noyb (None of Your Business), идват след като по-рано този месец Комисията за защита на данните на Ирландия предприе съдебни действия срещу X във връзка с практиките ѝ за събиране на данни за обучение на ИИ, съобщава Нова.

X наскоро започна да вкарва необратимо личните данни на повече от 60 милиона европейски потребители в своята технология за изкуствен интелект Grok. Според Noyb това се случва “без да ги информира или да иска тяхното съгласие“.

Групата порица социалната мрежа, че никога не е информирала проактивно своите потребители, че техните данни се използват за тази цел. Noyb твърди, че много от потребителите изглежда са “разбрали за новата надстройка по подразбиране чрез вирусна публикация на 26 юли“.

Призовавайки за пълно разследване, Noyb е подала жалби в Австрия, Белгия, Франция, Гърция, Ирландия, Италия, Нидерландия и Испания.

Групата е поискала “спешна процедура“ срещу X, която да позволи на органите за защита на данните в осем европейски държави да се задействат.



