Мъск към Тейлър Суифт: Ще ти направя дете и ще гледам котките ти

Дали на шега или съвсем не, но главният изпълнителен директор на Tesla и Soace X Илон Мъск предложи на поп-звездата Тейлър Суифт да ѝ направи дете. Думите му са по повод публичната подкрепа, която Суифт даде за Камала Харис, докато Мъск е поддръжник на републиканците.

"Добре, Тейлър, ти спечели. Аз ще ти направя дете и ще пазя котките ти с цената на живота си", написа Мъск в социалната мрежа Х, която е негова собственост.

По-рано певицата заяви, че дава гласа си за Камала Харис, тъй като тя се "бори за правата и каузите, за които вярва, че имат нужда от воин, който да ги отстоява".

В поста си Мъск се позовава на това, че Суифт нарича себе си "бездетна дама с котки" - термин, използван от избрания от Тръмп за вицепрезидент Джей Ди Ванс, за да осмива жените без деца.

Taylor Swift signed her endorsement of Kamala Harris with "Childless Cat Lady."

In response, Elon Musk tweeted that he wanted to impregnate her.

This might genuinely be the worst thing he has ever tweeted. Just a disgusting pig with zero respect for women. pic.twitter.com/AutIHoYjlM