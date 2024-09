Джон Бон Джоуви спаси жена, която се канела да скочи от мост

Рок легендата Джон Бон Джоуви беше похвален от полицията за това, че помогна на жена в беда, която беше на перваза на мост в Нешвил, Тенеси, във вторник вечерта.

Столичното полицейско управление в Нешвил сподели видео на фронтмена на Bon Jovi и неговия екип, които са били на пешеходния мост John Seigenthaler, когато жената се прехвърлила през парапета над река Cumberland.

62-годишният Бон Джоуви и други разговаряли с жената и й помогнали да се върне на моста, каза полицията.

"Нужно е всички ние да си помагаме взаимно за да сме в безопасност", каза шериф Джон Дрейк в кратко изявление.

Rockstar Jon Bon Jovi saves a woman from jumping off a bridge in Nashville, Tennessee, while filming a music video.

Nashville Metro Police released video from a camera that recorded the moment. pic.twitter.com/7Zwn9dXrJk