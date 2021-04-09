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Депутатите на ДБ - познати като Атанасов, но и нови лица

Ето кои ще са 27-те народни представители от формацията
9 апр 2021 13:45, Камелия Цветанова
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Депутатите на ДБ - познати като Атанасов, но и нови лица
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Депутатите от ДБ в 45-ото Народно събрание ще да 27. Сред тях има познати политици, но и нови лица.

Иван Димитров ще бъде депутатът от Благоевград. Димитър Найденов от Бургас, Стоян Михалев и Стела Николова от Варна, Калоян Янков от Велико Търново.

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 От Добрич в парламента влиза Албена Симеонова, от  Пловдив Манол Пейков и Ивайло Старибратов, от  
17 МИР Пловдив област Велизар Шаламанов.
 
От Русе е Митко Кунчев, от Сливен Димитър Сяров.

От 23 МИР София депутатите ще са Атанас Атанасов, Антоанета Цонева, Петър Маринов, Надежда Йорданова, Георги Ганев и Иван Велов.
 
От 24 МИР София - Владислав Панев, Ивайло Мирчев, Мартин Димитров и Цецка Бачкова.
 
От 25 МИР София - Христо Иванов, Борислав Сандов и Бонка Василева
 
От София област е Александър Симидчиев

Атанас Славов е депутатът от Стара Загора, а Катя Панева от Хасково.

 

По публикацията работи: Камелия Цветанова

29
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Напиши коментар Коментари
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Паисий Хилендарски преди 2 минути
НА ДОБЪР ЧАС НА 45-Я ПАРЛАМЕНТ ! БЪЛГАРИЯ ЦЯЛА СЕГА ВАЗИ ГЛЕДА- Но най- вече гледа към новия ПРЕМИЕР И ВОДАЧ НА НАРОДА---- СЛАВУН ТРИФОНОВ !!

Поради що се срамиш бе Славуне ...пред народа ти излезе,
Стига ти кат пукъл си мълчал,
Обеците ти махни
гюбеците да спреш
Гордо ти народа поведи
Към светли бъднини ...
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Аз преди 4 минути
А защо Христо Иванов гласува с хартиена бюлетина след като е най-ревностния поддръжник на машинното гласуване?
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Хопе преди 7 минути
Успех!
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Анонимен преди 8 минути
Гледаш:
Бойко Борисов - премиер ....
И те хваща срам,че си българин...
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Христо Христов преди 12 минути
До петолъчник 21

И докъде стигна разследването, товарищ?
Май стана като делата срещу Костов - главният прокурор Кукуридзе лично ги наблюдаваше, беше впрегнал цялата държавна машина, и накрая съдът взе, че го оправда! Апропо, Р. ОВЧ. не го ли осъдиха?
:)))
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Гошо...Тъпото преди 13 минути
Гнерал Атанасо е следващият вътрешен министър,при коалиция с ИТН.Много са го...гонили бокоффските хрътки и сега има да...връща.
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Анонимен преди 13 минути
Митко Кунчев - бивш дългогодишен директор на най-елитното училище в града - МГ Баба Тонка, откъдето са излезли повечето успешни русенци.
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Анонимен преди 17 минути
Надежда Йорданова е адвокатката на неправителствената организация, разследвана през 2011 г от ОЛАФ за индиректно присвояване на средства по проекти и спрягана за любовница на Христо Иванов. За агента на ДС Атанасов вече знаем всички.
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Христо Христов преди 18 минути
До ужас

Обаче като видя имената на сестра Галева, Слави, Нинова, Румен Гечев и осъзна, че имаш бъдеще в България :)))
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Анонимен преди 18 минути
Христо Иванов -пинокио
Атанас Атанасов -гнома
Ивайло Мирчев- тюлена.
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Анонимен преди 19 минути
Къде е Маджо?
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Анонимен преди 20 минути
Браво и успех на всички.
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Христо Христов преди 22 минути
До анонимен 2

Еми човека е умен. След като видя, че цял генерал от ВВС не може да се справи с машината и му беше оказана помощ, реши да не се излага. Просто е, обаче трябва пипе да го разбереш, а то при вас петолъчниците е в остър недостиг :)))
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Анонимен преди 23 минути
Я да видят кой от тия борци с корупцията си е купил апартамент на смешни държавни цени от БОДК.
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Анонимен преди 25 минути
Гласувахте за най големите бок..ци
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Анонимен преди 26 минути
Алооо ти знаеш ли генерала Гном какви ги е вършил по времето на Костов?Питай прокурора Филчев!Или по времето ба възродителния процес!
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Анонимен преди 29 минути
Браво! Все умни, кадърни и честни хора. Най-накрая да видим достойни депотати.
Успех на всички
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Анонимен преди 31 минути
Генерала Гном е злобен като Руския шпионин!
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Анонимен преди 33 минути
Каква е разликата между СДС и ДБ?
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Анонимен преди 34 минути
Безспорно най-кадърните! УСПЕХ!
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