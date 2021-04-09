Депутатите на ДБ - познати като Атанасов, но и нови лица

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Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg
Депутатите от ДБ в 45-ото Народно събрание ще да 27. Сред тях има познати политици, но и нови лица.
Иван Димитров ще бъде депутатът от Благоевград. Димитър Найденов от Бургас, Стоян Михалев и Стела Николова от Варна, Калоян Янков от Велико Търново.
От 23 МИР София депутатите ще са Атанас Атанасов, Антоанета Цонева, Петър Маринов, Надежда Йорданова, Георги Ганев и Иван Велов.
От 24 МИР София - Владислав Панев, Ивайло Мирчев, Мартин Димитров и Цецка Бачкова.
От 25 МИР София - Христо Иванов, Борислав Сандов и Бонка Василева
От София област е Александър Симидчиев
Атанас Славов е депутатът от Стара Загора, а Катя Панева от Хасково.