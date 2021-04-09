Депутатите на ДБ - познати като Атанасов, но и нови лица

Депутатите от ДБ в 45-ото Народно събрание ще да 27. Сред тях има познати политици, но и нови лица.

Иван Димитров ще бъде депутатът от Благоевград. Димитър Найденов от Бургас, Стоян Михалев и Стела Николова от Варна, Калоян Янков от Велико Търново.

Още по темата ЦИК обяви разпределението на мандатите в 45-ото Народно събрание 9 апр 2021 06:17 262

От Добрич в парламента влиза Албена Симеонова, от Пловдив Манол Пейков и Ивайло Старибратов, от17 МИР Пловдив област Велизар Шаламанов.От Русе е Митко Кунчев, от Сливен Димитър Сяров.

От 23 МИР София депутатите ще са Атанас Атанасов, Антоанета Цонева, Петър Маринов, Надежда Йорданова, Георги Ганев и Иван Велов.



От 24 МИР София - Владислав Панев, Ивайло Мирчев, Мартин Димитров и Цецка Бачкова.



От 25 МИР София - Христо Иванов, Борислав Сандов и Бонка Василева



От София област е Александър Симидчиев

Атанас Славов е депутатът от Стара Загора, а Катя Панева от Хасково.