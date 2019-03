Френски артисти на работа у нас за скулптурен проект

Френският артист Уилфрид Алмендра идва у нас да работи няколко месеца като първия резидент на скулптурен проект между Галерия Сариев и Марковстудио.

В рамките на инициативата ще бъде създадена скулптурна творба, която ще видим инсталирана в София през есента на 2019 г. За да представи международния аспект на колаборацията, в България ще пристигне и Дария дьо Буве, старши куратор в най-големия френски музей за съвременно изкуство - Пале дьо Токио, Париж.

Галерия Сариев е позната и призната от куратори, галеристи и колекционери като българска галерия за устойчиво представяне на съвременно изкуство както у нас, така и на международната сцена. Арт институцията представлява съвременни български автори в страната и на едни от най-важните световни арт форуми. Работилниците за скулптура Марковстудио са известни както с работата си със световноизвестни имена в съвременната скулптура като Пол Маккарти и Ричард Джексън, така и с реставрацията на забележителните ни скултурни паметници “Лъвов мост”, “Цар освободител”, “Шипка”.

Международният скулптурен проект Sariev+Markov ще се фокусира, от една страна, върху това какво е съвременната скулптура днес, а от друга какво е нейното място в споделеното пространство, което обитаваме заедно - градини, паркове, публични сгради. Sariev+Markov ще разгърне дейността си в три посоки - (1) резиденция за създаването на публична скултура, (2) образователен модул с автора-резидент и кураторите на проекта под формата на лекции, уъркшопи и дни на отворените врати, (3) изложба, която проследява създаването на скултурната творба.

Дария дьо Буве е старши куратор на Palais de Tokyo (Париж). Опитът й включва работа с институции (Венецианското Биенале и колекция „Пеги Гугенхайм“ във Венеция; Музея за модерно изкуство и Independent Curators International, Ню Йорк) и галерии (Zlotowski, Париж; Alessandra Bonomo, Рим; Lili Marleen, Ню Йорк). Сред най-скорошните ѝ изложби в Palais de Tokyo са: „Angelica Mesiti – When Doing is Saying” (2019), „Laure Prouvost – Ring, Sing and Drink for Trespassing” (2018), „Carte Blanche to Camille Henrot – Days are Dogs” (2017) и „Mika Rottenberg” (2016).

Уилфрид Алмендра е френски художник, който живее и работи в Марсилия, Франция.