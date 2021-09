Кое е това "Нещо, което прилича на друго нещо"?

Като част от програмата на Fluca – Австрийски културен павилион за 2021 - в София ще бъде представена изложбата "Нещо, което прилича на друго нещо". Експозицията е част от Kvartal Fest. Неин Куратор е Вълко Чобанов, а откриването е на 17 септември от 18.00 часа. Творбите могат да бъдат видени до 1 октомври в Espace PORT A.

"Нещо, което прилича на друго нещо" се фокусира върху жестове, поставящи под въпрос как определяме стойността на един артистичен продукт.



В изложбата ще вземат участие трима автори, показвали свои произведения на сцената наFluca:



Камен Стоянов - с маслена живопис, създадена във Fluca като част от пърформанса му "Art Is A Weapon" през 2017 г. По време на пърформанса публиката участва в стрелба със самоделна дървена пушка по произведението, като най-добрият стрелец отнася картината като награда.

Красимира Кирова продължава линията си в областта на текстилното изкуство, част от което показа във Fluca по време на изложбата "Особен импулс" през 2020 г. В тази изложба ще покаже серия от бродирани автопортрети, създадени с радикална любов към себе си.

Мич Брезунек, представен паралелно в изложбата "4alga Punk" в контейнера на Fluca в Пловдив, тук показва непоказаната си досега творба "Long life for a kebab“ (2019) - оригинално замислена като стикер, който да бъде залепен в градска среда, но така и не бива залепен.



В изложбата ще бъдат представени и трима автори, непоказвали произведенията си на сцената на Fluca:



Трифон Ташев - със серия от дигитални рисунки, оригинално създадени да функционират като обложки за неговата авторска музика. Базираната във Виена художничка Луиза Нежберте - с видео творбата "I lived in Bratislava for a month and all I made was this shit".

Магдалена Гинчева - с нова серия от картини, в която авторката се фокусира върху идеята за възникването на хомосапиенс като лоша шега и смачкан смях, съществуващи пред една врата.