След Карлови Вари "Бащата" се отправя за Торонто

След като взе голямата награда "Кристален глобус" за най-добър филм на 54-ото издание на Карлови Вари, филмът на Кристина Грозева и Петър Вълчанов "Бащата" ще бъде показан на международния филмов фестивал в Торонто.

Продукцията е включена в програмата "Съвременно световно кино" на престижния кинофорум, който тази година ще бъде открит на 5 септември с Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band.

"Бащата" е последната част от замислената от режисьорите трилогия, включваща още филмите "Урок" и "Слава".

Сюжетът в "Бащата" ни среща с отчуждени един от друг баща и син, които се срещат заради внезапната загуба на скъп за тях човек - съпруга за единия и майка за другия. Постепенното сближаване на главните персонажи е съпътствано от комични и драматични ситуации, погледнати с хумор и ирония от режисьорите, които внимателно и с респект се вглеждат в дребните човешки прегрешения.

Петър Вълчанов и Кристина Грозева са режисьори и на късометражните "Скок" и "Семейна терапия", телевизионния филм "Аварийно кацане", както и режисират някои от българските сериали.